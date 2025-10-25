全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席。前回まさかの４位で８連覇を逃し、２年ぶりの王座奪還を狙う名城大の米田勝朗監督は「チーム目標の“走りで見せる、王座奪還”。見ている方々に、名城大は負けて強くなったと思ってもらえるような、そんな走りがしたいと思っています」と言葉に力を込めた。今回、２区に大河原萌花、３