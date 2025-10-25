◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３５節京都―鹿島（２５日・サンガスタジアム）現在３位の京都が、勝ち点差５で追う首位・鹿島を相手に１点リードで試合を折り返した。試合開始から球際で激しい攻防が続いた。先制してプレッシャーをかけたい京都は、前半１８分と２１分にそれぞれＦＷマルコトゥーリオ、ＭＦ平戸太貴の２人でシュートシーンまで持っていくなど攻撃の形をつくる。すると同３７分、ロングボールをＦＷ長沢駿が敵陣