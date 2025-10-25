「女子ゴルフ・延田グループ・マスターズＧＣレディース・第３日」（２５日、マスターズＧＣ＝パー７２）アマチュアのオ・スミン（１７）＝韓国＝が“異次元”の飛距離でギャラリーをわかせた。ワールド・サロンパス・カップ以来となる国内ツアー２戦目となるオ・スミンだが、その時のドライビングディスタンスは全体で３位。当時１６歳で、十分な成績だったが、今大会は２日目を終えて堂々の１位。９、１２番が計測ホール