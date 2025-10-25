10月25日（現地時間24日、日付は以下同）。ニューオーリンズ・ペリカンズは、制限なしFA（フリーエージェント）のディアンドレ・ジョーダンとサインしたことを発表した。 チーム側は契約内容を公開していないものの、ジョーダンの代理人を務める『Excel Sports Management』のジェフ・シュワルツが1年360万ドル（約5億4720万円）になると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者へ伝