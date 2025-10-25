Photo: かくれい ROOMIE 2025年10月9日掲載の記事より転載 細々した荷物って整頓が難しい！バッグインバッグやポーチを買ってみても、目当てのものが見つけられず中身をひっくり返して探すことになったり、ものが入りきらなくて結局カバンの中に散らかってしまったり……。町工場が作った、チャックもボタンもない収納ケース