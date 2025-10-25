厚生労働省が進める移植医療体制改革で、脳死下や心停止後の臓器提供者（ドナー）の家族に対し臓器提供の説明や同意取得を行う新法人を藤田医科大（愛知県）などが設立し、あっせん業の許可の申請を厚労省に行う方針を固めた。改革では、臓器あっせん機関の日本臓器移植ネットワーク（ＪＯＴ）の業務の一部について各地の民間法人への移行を進めており、許可されれば初となる。移植を巡っては、ＪＯＴが、ドナー家族への説明や