明日26日午後からは道南方面や道東を中心に雨が降り、局地的に激しく降るおそれがあります。また、道東の沿岸を中心に風も強まって、横殴り雨となるでしょう。傘をさしていても濡れるような雨となるため、外出などの用事は午前中に済ませておくとよさそうです。なお、明後日27日からは道北や山間部などでは次第に雪に変わる見込みです。前線を伴った低気圧が通過局地的に激しい雨のおそれ今日25日夜は道北などで弱い雨の降る所が