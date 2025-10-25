シャープは24日、2027年度にEV（電気自動車）を発売すると発表した。親会社の鴻海（ホンハイ）と連携して開発を進めており、10月30日から11月9日に開催される「Japan Mobility Show 2025」では、コンセプトモデル「LDK+」の第2弾を初公開する。【こちらも】ホンダ、ヴェゼルの新グレード「e:HEV RS」を先行公開10月発売へシャープは、2024年9月にEV事業への参入を発表し、同時期に「LDK+」コンセプトの第1弾を発表した。シャ