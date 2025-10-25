2025年10月22日(金)に登場したiPad Proには、記事作成時点で最新のAppleシリコンとなるM5チップが搭載されています。このM5チップについて、Appleが「各コアにNeural Acceleratorを備えた次世代の10コアGPUアーキテクチャを導入し、GPUベースのAIワークロードの実行を劇的に高速化し、M4と比較して4倍を超えるピーク時のGPU演算性能を発揮します」とアピールしているので、果たしてM5はどれだけの性能なのかを確かめるべく、M5搭載