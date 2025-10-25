モデルでタレントのアンミカが２５日までに自身のＳＮＳを更新。カリスマモデルの“マエノリ”こと前田典子の還暦を祝うパーティーの様子を公開した。アンミカはインスタグラムに「先日、我らがモデルのマエノリ先輩！の還暦祝いパーティがあり、行って参りましたよ」と記し、会場でのモデル仲間の集合写真など複数枚を投稿。「入り口から、私が学生時代から見てきた健康的な笑顔と、砂時計のようなスタイルが満載の、モデル