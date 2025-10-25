◆東京六大学野球秋季リーグ戦第７週第１日▽明大３―１立大（２５日・神宮）明大がドラフト会議で指名された３選手の活躍で、９６年秋以来となる２９年ぶり２度目の１０戦全勝優勝へ王手をかけた。ロッテドラフト２位の左腕・毛利海大投手（４年＝福岡大大濠）が雨の中、６回を投げて被安打４、７奪三振と好投。６回１死満塁で西武ドラフト１位の小島大河捕手（４年＝東海大相模）が左犠飛を放つなど３点を先制すると、８回