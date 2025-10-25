山形県川西町で24日午後、68歳の男性がクマに襲われ左足にけがをしました。24日午後3時50分ごろ、川西町尾長島の畑で作業をしていた町内に住む68歳の無職の男性が体長およそ1メートルのクマ1頭と遭遇しました。男性は追い払おうとクマを蹴った際、反撃されて左足にけがをしました。男性の大声を聞いて駆け付けた近隣住民が警察に通報し、男性は病院に搬送されました。男性は意識があり会話もできる状態だということです。警察の調