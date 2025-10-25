テレビ朝日系「ワイド！スクランブルサタデー」が２５日放送され、２８日に行われる日米首脳会談について取り上げた。トランプ米大統領は２７〜２９日の日程で６年ぶりに来日。２８日に高市首相と日米首脳会談を行い、その後拉致被害者家族と面会、米海軍横須賀基地を視察する予定で、２９日にアジア太平洋経済会議（ＡＰＥＣ）が開催される韓国へ向かう。高市氏は初の日米首脳会談に臨むほか、ＡＰＥＣへの出席など外交日