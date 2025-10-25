ティンバーウルブズ戦で歓喜するレーカーズの八村＝ロサンゼルス（NBAE・ゲッティ＝共同）【ロサンゼルス共同】米プロバスケットボールNBAは24日、各地で行われ、レーカーズの八村塁は本拠地ロサンゼルスでのティンバーウルブズ戦に先発し、31分51秒のプレーで23得点をマークし、128―110での今季初勝利に貢献した。八村は2本の3点シュート成功など10本のフィールドゴールを決めた。ドンチッチが49得点と活躍した。