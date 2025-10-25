「うぉー！事故った！事故った！」宮城・石巻市の三陸自動車道で17日午後1時半過ぎに目撃されたのは、撮影者の後ろの車がスピンする瞬間だった。突然の事故の原因は、道路上に落ちていた“タイヤ”だった。高速道路に“落下タイヤ”前方に取り付けられたドライブレコーダーの映像。事故を起こした正体は、「タイヤ」だった。目撃者：タイヤが落ちているのは、想定していなかったので驚いた。「危なぁ…」目撃者は慌てて車を減速さ