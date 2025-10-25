近年、低迷するマンチェスター・ユナイテッドで長きにわたって孤軍奮闘している選手がいる。それがポルトガル代表のブルーノ・フェルナンデスだ。2020年の冬の移籍市場でスポルティングCPからやってきた攻撃的MFで、近年のユナイテッドを象徴する人物といえる。司令塔としての能力が非常に高く、ユナイテッドでは現在299試合に出場して100ゴール87アシストを記録している。プレミアリーグ第9節ブライトン戦に出場すれば、ユナイテ