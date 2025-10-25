2025年も終盤に差し掛かっており、『transfermarkt』ではこの1年の選手の市場価値の上下に注目している。その中で、最も市場価値が下がった選手として挙げられてしまったのが、プレミアリーグのマンチェスター・シティに所属するフィル・フォーデンだ。2025年は1億4000万ユーロ(約243億円)の市場価値でスタートしたが、昨季は低調なシーズンになっており、10月下旬現在までに6000万ユーロ(約100億円)の下方修正を受けている。一作