羽田空港第3ターミナル3階出発ロビーに、巨大な「ゴジラモニュメント」が12月下旬に設置される。東宝と日本空港ビルデング、東京国際空港ターミナルが、「HANEDA GODZILLA GLOBAL PROJECT」として、「日本を訪れるすべての人々をゴジラが出迎え、そして、日本を出発する際にはゴジラが見送る」をテーマに展開する。モニュメントは初代ゴジラをテーマに制作され、大きさは全長約40メートル、高さ約9メートル。さらに、2階到着ロビー