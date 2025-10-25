高市総理大臣は、マレーシアで開かれるASEAN＝東南アジア諸国連合との首脳会議などに出席するため、羽田空港を出発しました。総理就任後、初めての外国訪問となります。高市総理「ASEANというのは、日本が主導している『自由で開かれたインド太平洋』FOIPの要です。しっかりとASEAN首脳との信頼関係も深めて、大きな成果を上げていきたいと思っている」高市総理は、首都クアラルンプールで開かれる東南アジア諸国連合との首脳会議