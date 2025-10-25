俳優板垣李光人（24）が25日、都内で映画「ミーツ・ザ・ワールド」（松居大悟監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。芥川賞作家の金原ひとみ氏の同名小説が原作。新宿・歌舞伎町を舞台に、周囲が結婚や出産をする中、自分だけ仕事と趣味で生きていくことに焦りを感じる主人公、由嘉里（杉咲花）の新たな出会いを描く。板垣は既婚者で不特定多数から愛されたい歌舞伎町のホスト、アサヒを演じる。新しい世界と出会ったエピソードを