AOKIが展開する「ORIHICA」は、「レディースBIZSPO セットアップ」を発売した。レディースBIZSPO セットアップ「ORIHICA」ではメンズの定番商品として、2024年2月より、スポーツウェア感覚で着られるビジカジウェア「BIZSPO」を販売している。多くの要望が寄せられていたことから、今回、レディースでも新たに展開を開始した。動きやすさに徹底的にこだわり、素材には東レのトリコットニットを使用。自社商品の中でも群を抜いて高