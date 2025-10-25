ËÜÆü¡Ê10·î25Æü¡Ë¡¢½÷Í¥¥­¥à¡¦¥æ¥Í¤¬·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡£¡Ú²èÁü¡Û´Ú¹ñÇÐÍ¥¤¬18ºÐ²¼ÆüËÜ¿ÍºÊ¤È¥­¥¹10·î25Æü¡¢¥­¥à¡¦¥æ¥Í¤Ï¥½¥¦¥ëË¿½ê¤Ç°ìÈÌ¿Í¤ÎÃËÀ­¤È·ëº§¼°¤òµó¤²¤ë¡£ÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢µî¤ë10·î13Æü¡¢½êÂ°»öÌ³½êJ,WIDE¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ï¡¢ËÜ¥µ¥¤¥ÈÄó·È¥á¥Ç¥£¥¢¡ØOSEN¡Ù¤Ë¡Ö25Æü¡¢½÷Í¥¥­¥à¡¦¥æ¥Í¤¬°ìÀ¸¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÂçÀÚ¤Ê±ï¤Ë½ä¤ê¹ç¤¤¡¢·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡¢¡Ö°ìÈÌ¿Í¤Î¿·Ïº¤ÈÎ¾²È¤Î²ÈÂ²¤ËÇÛ