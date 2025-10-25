◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県・マスターズGC＝6562ヤード、パー72）5位で出た菅楓華（20＝ニトリ）が7バーディー、2ボギーの67で回り8打差の2位でフィニッシュした。「ちょっともったいないボギーもあったんですけど、最終的にバーディーをたくさん取れたので良かったです」出だしの1番パー5で、残り87ヤードからの第3打を54度のウエッジで2・5メートルに乗せ