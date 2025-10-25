◇ワールドシリーズ第1戦ドジャース4―11ブルージェイズ（2025年10月24日トロント）第121回ワールドシリーズ（WS）が24日（日本時間25日）に開幕し、本拠のブルージェイズが14安打11得点で連覇を狙うドジャースに大勝。初戦を制した。ブルージェイズは0―2の4回にバーショの2ランで追いつくと、2―2の6回には無死満塁からクレメントの勝ち越し打を皮切りにバージャーがワールドシリーズ史上初の代打満塁本塁打を放つなど