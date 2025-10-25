大相撲の伊勢ケ浜部屋が２５日、横浜市港北区の新横浜公園相撲場で出張稽古を行った。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は「相撲をやってない子が相撲と触れあう機会をつくりたかった」と語った。部屋からは伯桜鵬、熱海富士、尊富士の関取衆、九州場所（１１月９日初日、福岡国際センター）で前相撲を取るバトツェツェゲ・オチルサイハンらが参加。力士同士の稽古、ちびっことの稽古、初っ切り、相撲甚句、弓取り式など、巡業の