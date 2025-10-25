NMB48和田海佑（28）が25日、都内で、写真集「確信犯」発売記念の取材会を行った。写真集発売を受けて「まさか私が写真集を出せると思っていなかったので、いまだに夢見心地。今まで芸能界に向いていないと思って自分の可能性に諦めているところがあったけれど、自信にもつながりました」と喜んだ。発売までの期間、自身のX（旧Twitter）で先行カットを公開する度にいいねの数が1万を超える“万バズ”の常連に。会見ではサプライズ