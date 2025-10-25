キジトラ猫の「葉月」くん（8歳・男の子）は、Xユーザー・さくらさん（@SakuraShibapagu）の夫に保護されました。生後推定2カ月ほどのころに保護されて以来、家族と共に歩んでいます。【写真】成長して立派なイケニャンになった葉月くん偶然の出会いと、夫婦そろっての一目惚れ2017年8月1日、地域の会議準備をしていた飼い主さんの夫の隣に、ちょこんと小さな子猫が座りました。それが葉月くんとの最初の出会いです。「夫は牛乳と