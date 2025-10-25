広島は25日、磯村嘉孝捕手、韮澤雄也内野手、山足達也内野手、名原典彦外野手と来季の契約を結ばない通知をしたと発表した。磯村は10年ドラフト5位で広島に入団し、15年間プレー。19年に自己最多の65試合に出場した。今季は一軍で6試合の出場にとどまり、ファームでは28試合に出場して、打率.303だった。