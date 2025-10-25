中日は25日、森野将彦打撃・作戦コーチが今季限りで退団すると発表した。森野コーチは17年に現役引退後18年から2年間打撃コーチを担当。19年限りで退団したが、22年からコーチ復帰し、一軍打撃コーチ、二軍打撃コーチなどを担当した。