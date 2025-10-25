◇明治安田生命J1リーグ第35節C大阪―川崎F（2025年10月25日ヨドコウ桜スタジアム）セレッソ大阪が25日の川崎フロンターレ戦が行われたヨドコウ桜スタジアムで13日に閉幕した大阪・関西万博のパビリオンからもらい受けた“レガシー”な品々をメインスタンド前で公開した。ヨルダン館の「赤砂」や岩塩、スーダン館の民芸品、パキスタン館の「8億年前の岩塩」などに来場者は触って万博の思いに浸っていた。ポルトガル館の