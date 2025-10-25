全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席。前回まさかの４位で８連覇を逃し、２年ぶりの王座奪還を狙う名城大は、主将の米沢奈々香（４年）を３区、石松愛朱加（４年）を４区に配置。学生の世界一を決めるユニバーシティゲームズ（７月、ドイツ）代表の細見芽生（１年）は１区、橋本和叶（１年）は最長の５区。期待のルーキー