全日本大学女子駅伝（２６日、仙台市＝報知新聞社後援）の区間エントリーと開会式が２５日に同市内で行われ、シード８校の監督が会見に出席。２年連続１２度目の優勝を狙う立命大は、学生の世界一を決めるワールドユニバーシティゲームズのハーフマラソンで２位に入った主将の土屋舞琴（４年）をエース区間の最長５区、太田咲雪（３年）を１区に配置。前回２区区間新記録で首位に押し上げた山本釉未（２年）は３区にエントリ