広島は２５日、磯村嘉孝捕手ら３人に来季契約を結ばないと通告した。今季１５年目だった３２歳の磯村は、１９年に自己最多６５試合、２２年に４３試合の出場も、今季は６試合の出場にとどまっていた。「本当に野球センスがなかったんですけど、いろんな指導者や先輩であったり、裏方さん、カープ関係者以外の方にも出会わせていだいた。皆さんのお陰で１５年間、野球をやることができた。出会った皆さんに感謝しています」け