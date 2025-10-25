元日本代表ＦＷ武田修宏氏（５８）が２５日、大東文化大学の東松山キャンパス（埼玉・東松山市）で「サッカー人生５０年」と題した講演会を行った。今回の講演会はスポーツ・健康科学部の創設２０周年を記念して開催され、武田氏が講師として招かれた。現役時代はＪリーグ創世記のＶ川崎（現・東京Ｖ）や日本代表でストライカーとして活躍し、引退後はタレントとしても活動してきた同氏は、訪れた約１５０人の前で「病気などに