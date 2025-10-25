佐久市の飲食店で食事をした10歳未満を含む男女14人がノロウイルスによる食中毒になったことが分かりました。患者は全員快方に向かっているということです。県佐久保健所によりますと、今月17日から19日までに佐久市野沢の飲食店「レストラン マルシェ」で調理、提供された料理を食べた10歳未満から70代以上の男女14人が下痢やおう吐などの症状を訴えました。その後の検査で、患者と調理した人の便からノロウイルスが検出されたた