前橋競輪場のG1「第34回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」（優勝賞金4390万円）は3日目。11Rの準決勝に5番車で出走する予定だった脇本雄太（36＝福井・94期）はアップ中のローラーで負傷し、当日欠場となった。なお、ケガはケガは「左肘関節脱臼骨折」と発表されたレースは予定通り実施される。