俳優の仁村紗和さんが、１st写真集「燦爛」の発売記念記者会見に登壇しました。【写真を見る】 【仁村紗和】デビュー10周年で初の写真集 今後は"自分でゼロから作ってみたい"と意気込む去年デビュー10周年を迎え、企画された今回の写真集は、台湾の台南で撮影。衣装は私服を取り入れたり、仁村さんのこだわりの詰まった1冊に仕上がっています。10周年で初の写真集発売について、仁村さんは、“ドラマや、映画以外で自分の色みたい