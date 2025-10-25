アメリカのトランプ大統領は第2次政権で初となるアジア歴訪に出発しました。会談が予定されている中国の習近平国家主席とは「台湾」について協議すると明言しました。アメリカトランプ大統領「（今回）台湾には行かないけれど、（中国の習主席と）台湾について話す予定だ。遠くない場所だからね」トランプ大統領は24日、アジア歴訪に向けホワイトハウスを出発する際、30日に韓国で行う予定の習主席との首脳会談で「台湾」を議題