急転直下の番組終了だった。BS朝日は10月24日、10月19日放送回の討論番組『激論!クロスファイア』で、ジャーナリストの田原総一朗氏が高市早苗自民党総裁（10月21日の国会で首相就任）について「あんなやつは死んでしまえと言えばいい」と発言したことについて《田原氏の発言は政治討論番組としてのモラルを逸脱していると判断し、当該放送回をもって番組を終了することを決定いたしました》と同社公式ホームページで告知した