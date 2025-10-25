◇女子ゴルフツアーNOBUTAGROUPマスターズGCレディース第3日（2025年10月25日兵庫県マスターズGC＝6562ヤード、パー72）第3ラウンドが行われ、佐久間朱莉（22＝大東建託）が9バーディー、1ボギーの64をマークし、通算20アンダーに伸ばし、初日からの首位を守り完全優勝でのツアー4勝目に王手を掛けた。2位に8打差で最終日を迎える。67で回った菅楓華（20＝ニトリ）が12アンダーで2位。69の岩井明愛（23＝Honda）が11