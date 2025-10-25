◇高校野球秋季近畿大会1回戦龍谷大平安2―3橿原学院（2025年10月25日さとやくスタジアム）高校野球の秋季近畿大会1回戦が25日に行われ、龍谷大平安（京都）は橿原学院（奈良）に2―3で敗れて初戦敗退となった。6回に内野ゴロの間に得点を挙げるなど2点を先制。しかし、投手陣が7回にソロ2本を被弾して同点に追いつかれ、同点の8回に三塁強襲の適時打を許して勝ち越された。23年春以来3年ぶりの選抜出場を懸けた今大会