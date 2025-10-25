◆秋季近畿地区大会▽１回戦橿原学院３―２龍谷大平安（２５日・さとやくスタジアム）龍谷大平安（京都１位）が橿原学院（奈良３位）との接戦に敗れた。８回２死二、三塁、７回に本塁打を放った橿原神宮・川井陵馳右翼手（２年）の内野安打が決勝点となった。近畿地区のセンバツ出場枠は例年通り６となっている。１回戦で敗れたため、元オリックス投手・川口知哉監督は自身初の甲子園は望み薄となった。