◆秋季近畿地区大会▽１回戦橿原学院３―２龍谷大平安（２５日・さとやくスタジアム）来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は１回戦が行われ、橿原学院（奈良３位）が龍谷大平安（京都１位）に逆転勝ちして、春夏通じて初の甲子園出場に前進した。０―２の７回１死で４番・川井陵馳右翼手（２年）が左越え本塁打を放つと、２死で６番・堀川空椰一塁手（２年）も左翼席へソ