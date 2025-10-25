◆第８６回菊花賞・Ｇ１（１０月２６日、京都・芝３０００メートル）＝１０月２５日、京都競馬場セントライト記念３着で出走権を得たレッドバンデ（牡３歳、美浦・大竹正博厩舎、父キズナ）は午後１２時１５分に京都競馬場に到着。馬房に入るとすぐにカイバをほおばるなどリラックスムードだった。「輸送は問題ないタイプですし、想定してつくって来ている」と長谷川助手はうなずいた。６月の稲城特別で２勝目をマークし、３か