李在明（イ・ジェミョン）大統領は24日、「首都圏の住宅価格問題が是正されなければ日本のようにいつかは失われた30年が始まる」とし、地方均衡発展の必要性を強調した。李大統領は大邱（テグ）EXCOで「大邱の心を聴く」というテーマで就任後5回目タウンホールミーティングを開き、このように述べた。李大統領は「最近は住宅問題のために騒々しいが、全世界でおそらく（韓国）首都圏の住宅価格は所得比で最も高い方に属する」とし