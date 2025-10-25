タレントの浜村淳さんが大腸がんのため手術することを、所属事務所が公式サイトで発表しました。公式サイトでは「この度の検査入院により、浜村淳は医師の診断のもと大腸がんの治療のため手術を受けることとなりました」と報告。病状については「幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております」と説明しています。また、浜村さんの様子については「現在は前向きに治療に取り組んでおり、