Ｊ１京都は２５日、サンガスタジアムで８月にＵ−１８京都からトップチームに昇格したＭＦ尹星俊（１８）と来季の昇格が内定したＦＷ酒井滉生（１８）が会見に臨み、意気込みを語った。大阪府出身の尹はＵ−１５から京都に所属。Ｕ−１８韓国代表にも選出される展開力とボール奪取能力に優れたボランチ。「世界に行って活躍することがこれまで支えてくれた方への一番の恩返し。それを実現できるようにしたい」と決意表明した。