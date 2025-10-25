サンドウィッチマン伊達みきお（51）が25日、ニッポン放送「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（土曜午後1時）に出演。自民党高市早苗総裁が首相に就任してから初めての放送回だったこともあり「ぜひ頑張ってほしい」とエールを送った。番組放送から15分を過ぎて、25、26日で仙台でのライブがあるため、収録での放送であることを明かした直後に伊達が「それにしてもですね、総理大臣が高市総理大臣、初の女性総理とい