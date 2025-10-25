韓国の実力派シンガー・ソングライター3人によるコンサート「Garden Music Concert vo.1〜Three Blooms,One Moment〜」が11月30日、埼玉・大宮ソニックシティで開催される。出演するのは10CM(シプセンチ)、Paul Kim(ポール・キム)、Roy Kim(ロイ・キム)という豪華なメンバーだ。10CMは、ユーモラスで都会的な歌詞、洗練されたメロディーで韓国の若者を中心に絶大な人気を誇る。Spotify月間リスナーは220万人と、高い人気を誇る。数