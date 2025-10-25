パラタ・エアは、ソウル/仁川〜ラスベガス・ロサンゼルス線の乗り入れを申請した。アメリカと韓国間のオープンスカイ協定に基づくもので、リース機のエアバスA330-200型機を使用する。運航開始日は2026年3月29日を見込んでいる。将来的な路線拡大も目指す。パラタエアは、旧フライカンウォンで、2023年に運航停止・破産後に、Winixが取得し改称した。9月30日に韓国国内線の運航を再開した。